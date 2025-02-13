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Bayburt Valisi Eldivan, SGK ve Milli Eğitim Müdürlüklerini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Eldivan, SGK ve Milli Eğitim Müdürlüklerini Ziyaret Etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, SGK Bayburt İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurumların işleyişi hakkında bilgi aldı ve çalışanlara başarılar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çeşitli ziyaret ve incelemeler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bayburt İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

SGK Bayburt İl Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette SGK İl Müdürü Nejat Deniz'den kurumun işleyişi hakkında bilgi alan Vali Eldivan, değerlendirmelerde bulunarak resmi işlemler için kurumda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Eldivan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Karaman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayburt'a yeni atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Karaman'a görevinde başarılar dileyerek Şube Müdürleri ve personele de kolaylıklar dileyen Vali Eldivan, vatandaşların iş ve işlemlerinin titizlikle yürütülmesi hususunda hassasiyet gösterilmesini istedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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