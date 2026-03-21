Hastanede tedavi gören vatandaşlara bayram ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sağlık personellerini ve vatandaşları hastanede ziyaret etti. Bayram mesaisindeki sağlık personelleriyle bayramlaşan Eldivan, servislerde tedavi gören hastaların da Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hastanede görev yapan doktor, hemşire ve sağlık personeliyle bir araya gelen Eldivan, bayram gününde de fedakarca sürdürülen sağlık hizmetleri dolayısıyla personele teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Eldivan, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaret kapsamında servisleri de gezen Eldivan, tedavi gören vatandaşların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Hastalarla yakından ilgilenen Eldivan, tüm vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı