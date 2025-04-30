Bayburt Valisi Eldivan, Orman İşletme ve Doğa Koruma Müdürlüklerini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, kurumların çalışmaları ele alınarak, değerlendirildi.

Ziyaretler kapsamında, Vali Eldivan Orman İşletme Müdürü Hasan Bacıoğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Alpaslan Katırcı'dan kurumların faaliyetlerine dair bilgi aldı. Kurum personeliyle de bir araya gelen Vali Eldivan, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum çalışanlarına gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür eden Vali Eldivan, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BAYBURT