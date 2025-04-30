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Bayburt Valisi Eldivan, Orman İşletme ve Doğa Koruma Müdürlüklerini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Eldivan, Orman İşletme ve Doğa Koruma Müdürlüklerini Ziyaret Etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ziyaretinde kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve personeli ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, kurumların çalışmaları ele alınarak, değerlendirildi.

Ziyaretler kapsamında, Vali Eldivan Orman İşletme Müdürü Hasan Bacıoğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Alpaslan Katırcı'dan kurumların faaliyetlerine dair bilgi aldı. Kurum personeliyle de bir araya gelen Vali Eldivan, yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum çalışanlarına gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür eden Vali Eldivan, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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