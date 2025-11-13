Bayburt Valisi Eldivan, Köylerde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bayburt'un Adabaşı ve Aydıncık köylerinde vatandaşların talepleri dinlenerek, yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Adabaşı ve Aydıncık köylerini ziyaret etti. Köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Eldivan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılması planlanan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da eşlik etti - BAYBURT