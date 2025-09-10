Bayburt Valisi Eldivan, Köylerde Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köylerde yürütülen altyapı ve yol çalışmalarını incelemek, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla Aşağıçımağıl, Ortaçımağıl ve Başçımağıl köylerini ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Çımağıl Grup Yolu çalışmaları ile Ağören Köyü yol bakım, onarım ve asfaltlama faaliyetlerini de yerinde inceleyen Vali Eldivan, sahada görev yapan ekiplerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplere teşekkür eden Vali Eldivan, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için köy yollarımızı modern ve güvenli hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - BAYBURT