Bayburt Valisi Eldivan, Kopuz Köyü'nde İncelemelerde Bulundu

Vali Eldivan, Kopuz köyünü ziyaret ederek köy camisinde yapımı devam eden minare inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında köy sakinleriyle de bir araya gelen Vali Eldivan, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyarette Vali Eldivan'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erol ve İl Müftüsü Bayram Danacı da eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
