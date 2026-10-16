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Bayburt Valisi Eldivan kamu kurumlarını ziyaret edip hastalara geçmiş olsun dedi

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Bayburt Valisi Eldivan kamu kurumlarını ziyaret edip hastalara geçmiş olsun dedi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eldivan, Bayburt Devlet Hastanesindeki hastalara geçmiş olsun dedi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline kolaylıklar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kentteki kamu kurumlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, hastanede tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Vali Eldivan, il genelinde aralıklarla devam eden yağışların son durumu hakkında Meteoroloji Müdürü Bayburt Sayımer'den bilgi edindi. Vali Eldivan, kurumda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bayburt Devlet Hastanesinin kardiyoloji ve göğüs hastalıkları servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Eldivan, hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi. Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Eldivan, personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Eldivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ise il müdürü ve birim amirleriyle görüştü. Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Eldivan, birimleri dolaşarak personelle sohbet etti. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde duyarlılık ve özverinin önemine değinen Eldivan, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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