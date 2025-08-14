Bayburt Valisi Eldivan, Gökçeli ve Konursu Köylerini Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gökçeli ve Konursu köylerinde inceleme yaparak köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Eldivan, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

Gökçeli köyünde yapımı devam eden Köy Konağı inşaatında incelemelerde bulunarak muhtardan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Eldivan, Konursu köyünde köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek üzere köy ziyaretlerinin süreceğini belirten Vali Eldivan, hasat dönemi nedeniyle yoğun çalışan çiftçilere bereketli, bol kazançlar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
