Haberler

Bayburt Valisi Eldivan, Göç İdaresi ve Tapu Müdürlüğünde inceleme yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Eldivan, Göç İdaresi ve Tapu Müdürlüğünde inceleme yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Göç İdaresi ve Tapu Müdürlüğünde incelemelerde bulunup hizmetler hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde göç hizmetlerinin etkin ve koordineli, tapu hizmetlerinin hızlı ve vatandaş odaklı yürütülmesi değerlendirildi; Eldivan personele teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak kurumlarda yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde Müdür Vekili Salih Öztürk ile görüşen Eldivan, kentteki göç ve yabancılara yönelik hizmetler ile devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede göç hizmetlerinin etkin ve koordineli yürütülmesi, vatandaşların ve kentte bulunan yabancıların kamu hizmetlerine erişimi ile kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Eldivan, Tapu Müdürü Cennet Betül Yılmaz Dur ile bir araya geldi. Kurumun çalışmaları, vatandaşlara sunulan hizmetler ve devam eden işlemler hakkında görüşülen ziyarette, tapu hizmetlerinin hızlı, etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesine ilişkin çalışmalar konuşuldu. Eldivan, kurum personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak

Ortaokuldaki dehşette yeni ayrıntı! Saldırıdan önce bakın ne demiş
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
TBMM'de Yusuf Beyazıt Başkan Vekilliğine, Mehmet Taytak İdare Amirliğine seçildi

TBMM'de seçim günü! Birçok isme yeni görev
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor