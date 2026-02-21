Haberler

Vali Eldivan, gazi ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Vali Eldivan, gazi ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ramazan ayında gazi Nail Fidan ve ailesini ziyaret ederek iftar sofrasında bir araya geldi. Eldivan, gazilerin fedakarlıklarının millet için önemi üzerine konuştu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 1992 yılında askerlik görevini yaparken Diyarbakır'da Deve Geçidi mevkisine göreve intikal sırasında meydana gelen kaza sonucu gazi olan Nail Fidan ve ailesini ziyaret etti.

Esentepe Mahallesi'ndeki hanelerinde düzenlenen iftar programında konuşan Vali Eldivan, "Bu topraklar için fedakarlık yapan gazilerimiz ve aileleri milletimizin baş tacıdır. Ramazan ayının manevi ikliminde aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Eldivan, iftar vesilesiyle Gazi Nail Fidan ve ailesine teşekkür ederek Ramazan aylarını tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor

Cem Yılmaz bu kez kaslarıyla şov yaptı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Fransa'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti

Kışlada alkol alan askerlerin eğlencesi kanlı bitti! Akılalmaz oyun