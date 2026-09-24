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Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında ilk aile koordinasyon toplantısı yapıldı

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Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında ilk aile koordinasyon toplantısı yapıldı
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Bayburt'ta Vali Eldivan başkanlığındaki Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İlk Koordinasyon Toplantısı'nda güncel aile verileri ele alındı. Toplantıda hane yapısı, çocuklu haneler ve aile yapısındaki değişimler değerlendirildi; kurumlar arası iş birliği konuları görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İlk Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda nüfus ve aile yapısına ilişkin güncel veriler ele alınarak, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi kapsamında yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

İldeki hane yapısı, çocuklu hanelerin durumu ve aile yapısındaki değişimler üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, ailelerin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan desteklenmesine ilişkin faaliyetler konuşuldu.

Toplantının devamında kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alınırken, ailelerin karşılaştığı ihtiyaçlara yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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