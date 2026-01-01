Haberler

Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yeni yılı kutlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son gününde 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı ve sahada görev yapan sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son gününde 112 Acil Çağrı Merkezinde görev başındaki personeli ziyaret ederek, sahada görev yapan sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Eldivan, yılbaşı ziyaretlerine 112 Acil Çağrı Merkezi ile başladı. Komuta merkezinden telsiz anonslarıyla sahada görev yapan ekiplerle iletişim kuran Vali Eldivan, Bayburtlu vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm personele teşekkür etti.

Ziyaret sırasında personelle bir araya gelen Vali Eldivan, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni yıl mesajlarını iletti. Personele tatlı ikramında bulunan Vali Eldivan, tüm personelin yeni yılını tek tek kutladı. Vali Eldivan, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine geçmek üzere 112 Acil Merkezinden ayrıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
