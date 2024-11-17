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Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Bayburt'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji, Kop Dağı güzergahında meydana gelen yağışın ardından ilgili ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

BAYBURT - Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulunduğu Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı güzergahında gece saatlerinde yağış başladı. Kar araziyi kaplarken asfaltta kısmen tuttu. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ilgili ekipler yolda küreme ve tuzlama çalışması yürüttü. Ağır tonajlı bazı araçlar zincir takarak yollarına devam etti.

Kentin yüksek rakımlı yaylaları, etkili olan kar yağışıyla birlikte kış mevsimini karşıladı. Özellikle Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı eteklerindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri, yaylalar ve Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının aralıklarla birkaç gün daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 4 derece olarak kaydedildi.

Bayburt'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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