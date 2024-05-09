Üye Girişi
Haberler

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü. Yüksek kesimlere yağan karla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.

Bayburt'un yüksek kesimleri karla kaplandı

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü.

Bayburt'ta bir süredir devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, dağlık alanlar karla kaplandı. Bayburt'un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında bulunan 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı eteklerindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde kış adeta geri döndü.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte il genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayburt Yağan kar Hava Durumu Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yeni randevu sistemi ne? Hastanelerde onaylı randevu sistemi nedir, ne zaman başlayacak? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak? İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? #128204 Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri? Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım mayıs ayı ödemeleri yattı mı? 1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Nisan tarihi hangi burç olur?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title