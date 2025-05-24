Bayburt'un Dumlu Köyü'nde Karlar Erimeye Başladı

Bayburt'un 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyü yaylasında karlar erimeye başladı

BAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Dumlu köyünün yükseklerinde karlar yeni yeni erimeye başladı. Dağ köyü, sisle kaplandı.

Kış mevsiminin bu sene çetin yaşandığı Bayburt'a Mayıs ayının ortalarına doğru bahar geldi. Kent merkezinde güneşli hava hüküm sürerken, yüksek kesimlerdeki kar birikintileri baharın gelmesiyle beraber yeni yeni eriyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu dağ köyü kışın sessizliğe bürünürken, yaylaya dönüşler havaların ısınmasıyla başladı. Bayburt merkezde yaşayan Mehmet Bozo isimli vatandaş, kuzeni Ramazan Bozo ile birlikte yayla evlerini kontrol etmeye gitti. Karların henüz daha erimediğini gören Bozo, köyünü havadan görüntüledi. Kuzenine eşlik eden Ramazan Bozo ise sisle kaplanan Dumlu köyünü, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Drone ve cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yayla içinden geçen derelerin kar suyuyla beslendiği görülüyor. Sisin çöktüğü Dumlu köyü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.