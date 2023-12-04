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Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu

4 Aralık 2023 12:26 Son Güncelleme: 12:28 Abone Ol

Ankara'ya uzman olarak görevlendirilen Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Pekmezci, Bayburt'ta yapmış olduğu hizmetler anısına, Zengin'e plaket takdim ederek, şehre katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.