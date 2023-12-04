Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu
Ankara'ya uzman olarak görevlendirilen Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Pekmezci, Bayburt'ta yapmış olduğu hizmetler anısına, Zengin'e plaket takdim ederek, şehre katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Ankara'ya uzman olarak görevlendirilen Bayburt Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu. Başkan Pekmezci, Bayburt'ta yapmış olduğu hizmetler anısına, Zengin'e plaket takdim ederek, şehre katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Ziyarette, Başkan Pekmezci'nin Bayburt'ta önemli çalışmalara, güzel işlere imza attığını söyleyen Zengin, hep birlikte çalışmaktan ötürü mutluluk duyduğunu kaydederek, Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Nazik ziyareti için Zengin'e şükranlarını sunan Başkan Pekmezci ise, Zengin'e yeni görevinde başarılar dileyerek, iyi temennilerde bulundu. - BAYBURT