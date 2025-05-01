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Bayburt'taki Huzurevi Tadilatı Haziran'da Tamamlanacak

Bayburt'taki Huzurevi Tadilatı Haziran'da Tamamlanacak
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Bayburt'ta yaklaşık 3 yıldır tadilatı süren Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin haziran ortasında tamamlanması hedefleniyor. Vali Eldivan, çalışmaları yerinde inceleyerek, huzurevi sakinlerine konforlu bir ortam sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Bayburt'ta yaklaşık 3 yıldır tadilat çalışması tamamlanamayan Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin haziran ayının ortalarında bitirilmesi hedefleniyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Tadilatı devam eden Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Eldivan, yetkililerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaların haziran ayının ortalarında bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Eldivan, huzurevi sakinlerine konforlu, huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir ortam sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan 3 yıldır devam eden ve bu sürede müteahhit de değiştirilen onarımla ilgili Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden açıklama geldi.

14 Mart 2025 tarihinde yeni müteahhitle sözleşme imzalanan ve 120 gün süre verilen işle ilgili yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı Memnune Evşen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasının hem iç hem de dış onarımı devam etmektedir. Onarımın 2025 yılı temmuz ayı sonunda tamamlanması binanın hizmete açılması planlanmış ancak binanın planlanan tarihten önce hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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