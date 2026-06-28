Bayburt'ta yükümlülere empati semineri
Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Empati ve İletişim' konulu seminer düzenledi. Seminerde etkili iletişim, empati ve sosyal rollerin davranışlara etkisi ele alındı.
Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'Empati ve İletişim' konulu seminer düzenlendi.
Bayburt Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Osman Canan tarafından verilen seminerde, empati kurmanın bireyler arası ilişkilerdeki rolü, etkili iletişim becerileri ve sağlıklı iletişimin temel unsurları ele alındı.
Sosyal yaşamda karşılaşılan iletişim sorunlarının da konuşulduğu seminerde, Stanford Hapishane Deneyi örneği üzerinden otorite ve sosyal rollerin insan davranışları üzerindeki etkisi anlatıldı.
Seminer, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı. Bayburt'ta yükümlülere empati semineri - BAYBURT