Haberler

Bayburt'ta öğrenciler 'Yeşil Vatan' için fidan dikti

Bayburt'ta öğrenciler 'Yeşil Vatan' için fidan dikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri kapsamında fidan dikimi, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Öğrenciler, 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda bakım yaparak doğa bilinci kazandı.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri kapsamında fidan dikimi, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare projesi çerçevesinde haziran ayı teması olan çevre doğrultusunda düzenlenen etkinlikte, okul bahçesine yeni fidanlar dikildi, mevcut yeşil alanlar düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kasım ayında oluşturulan 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda da bakım çalışması yapıldı. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde fidanların sağlıklı gelişimi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Okul bahçesindeki meyve ağaçlarında budama ve bakım işlemleri de gerçekleştirildi. Uygulamalı faaliyetlerle öğrencilerde ağaç sevgisi, doğayı koruma bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturuldu.

Programla öğrencilerin çevre sorumluluğunu sahada deneyimlemesi ve yeşil alanların korunmasına yönelik bilinç kazanması sağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti