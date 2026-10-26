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Bayburt'ta vaiz Hacer Dursun, öğrencilere sabır ve tevekkülü anlattı

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Bayburt Erdem Bayazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda Vaiz Hacer Dursun, öğrencilere sabır ve tevekkülün önemini anlattı. Sohbette derslerin zorluğu ve arkadaş sorunları karşısında sakin kalmanın, anlayışlı davranmanın ve çaba göstermenin önemi vurgulandı.

Bayburt'ta 'Her Ay Bir Konu Bir Konuk' projesi kapsamında düzenlenen programda Vaiz Hacer Dursun, öğrencilerle bir araya gelerek sabır ve tevekkülün önemini anlattı.

Bayburt Erdem Bayazıt Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen sohbette, günlük hayatta karşılaşılan zorluklar karşısında sabırlı olmanın ve Allah'a güvenmenin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilere, sabır ve tevekkül kavramlarının anlamı aktarılırken, bu değerlerin insanın yaşamındaki yeri ve davranışlarına yansımaları da ele alındı.

Programda, okul hayatında karşılaşılan anlaşmazlıklar, derslerin zorluğu ve arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar karşısında sakin kalmanın, anlayışlı davranmanın ve sorunları çözmek için çaba göstermenin önemi vurgulandı.

Öğrencilere, zorluklar karşısında hemen pes etmemeleri ve ellerinden geleni yaptıktan sonra Allah'a güvenmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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