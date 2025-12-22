Haberler

Bayburt'ta üniversite öğrencileri camilerde imamlık ve müezzinlik yaptı

'Camide, minberde ve mihrapta gençler var' projesi kapsamında Bayburt'ta üniversite öğrencileri, yatsı namazında camilerde imamlık ve müezzinlik yaptı.

'Camide, minberde ve mihrapta gençler var' projesi kapsamında Bayburt'ta üniversite öğrencileri, yatsı namazında camilerde imamlık ve müezzinlik yaptı.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programda gençler yatsı namazını kıldırıp, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla kahraman şehitler ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Farklı camilerde gerçekleştirilen programda gençlerin aktif rol alması cemaat tarafından ilgiyle karşılandı. Namaz sonrası yapılan dualarla birlikte vatan uğruna canlarını feda eden şehitler rahmetle anıldı.

Programın sonunda ise cami cemaatine gençler tarafından ikramlarda bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
