Bayburt'ta Umre Ödüllü Bilgi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Bayburt'ta Umre Ödüllü Bilgi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasında Bayburt'ta dereceye giren lise ve üniversite öğrencileri ödüllerini İl Müftüsü Bayram Danacı'dan aldı. Yarışma, gençlerin bilgi birikimlerini artırmayı amaçlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasında Bayburt'ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Bayburt Müftülüğünde düzenlenen ödül töreninde öğrencilere ödülleri İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından takdim edildi. Öğrencileri tebrik ederek, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyen Müftü Danacı, bu tür yarışmalarla gençlerin bilgi birikimlerini arttığını ve kendilerini geliştirdiklerini söyledi.

Gençlik Bilgi Yarışması üniversite düzeyinde birinci olan Recep Kacır yarım altınla, ikincilik elde eden Aslıhan Arslan çeyrek altınla ve üçüncü seçilen Yusuf Butaku gram altınla ödüllendirildi. Lise düzeyinde ise birinci

Pınar Üner, ikinci Gülsüm Şahin, üçüncü ise Fatma Bozkurt oldu. Dereceye giren lise öğrencilerine yarım, çeyrek ve gram altınları Müftü Danacı tarafından verildi. Ödül töreni, Müftü Bayram Danacı'nın dereceye giren öğrenciler ve velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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