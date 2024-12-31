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Bayburt'ta Umre Hazırlık Semineri Düzenlendi

Bayburt'ta Umre Hazırlık Semineri Düzenlendi
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Bayburt İl Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek umreciler için bir seminer düzenleyerek, ibadet bilinci, umre hazırlıkları ve sağlık bilgileri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Bayburt İl Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek umreciler için 'Umre Hazırlık Semineri' düzenlendi, hacı adaylarına bilgiler aktarıldı.

Seminerde İl Müftüsü Bayram Danacı, müftü yardımcıları Fatma Tuba Altın, Abdullah Aksoy, Nurettin Akgül ve Şube Müdürü Ömer Turan, umreye gidecek vatandaşlara umre hakkında bilgi verdi. İbadet bilinci ve umre ibadeti, umre yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık ile temel sağlık bilgileri konularının ele alındığı seminerde, umrecilere önemli bilgiler verildi. Müftü Danacı, umrecilere haccın önemini anlatarak haccın sabır, ahlak ve şuur eğitimi veren bir ibadet olduğunu söyledi. Müftü Danacı, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına iyi temennilerde bulunarak, ibadetlerini yerini getirmelerinde kolaylıklar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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