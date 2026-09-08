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Bayburt’ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için uçurulacak

Bayburt’ta uçurtmalar Gazze’deki çocuklar için uçurulacak
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Bayburt’ta ’Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın’ etkinliği kapsamında öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak.

Bayburt'ta 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bırakacak. Etkinlik, 17 Eylül Perşembe günü Cem Nuri İlkokulunun bahçesinde yapılacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla hayata geçirilecek etkinlikle Gazze'de yaşayan çocukların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde sorunlarla karşı karşıya kalan çocuklara yönelik duyarlılığın artırılması ve çocukların umutlarının gökyüzüne taşınması amaçlanıyor.

14-18 Eylül tarihleri arasında valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrencilerin güvenli katılımına uygun alanlar kullanılacak.

Etkinlikler, 'Çocuklar Oyun Oynamalıdır!', 'Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!', 'Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır!' ve 'Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır!' temaları etrafında yürütülecek.

Bayburt'taki etkinlikte öğrenciler, uçurtmalar aracılığıyla çocukların savaşlardan ve çatışmalardan uzak, güvenli bir yaşam sürmesine yönelik mesaj verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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