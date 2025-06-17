Bayburt'ta Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Bayburt Demirözü karayolunda meydana gelen kazada, tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayburt'ta tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

BAYBURT - Bayburt Demirözü karayolunda tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bayburt Demirözü yolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan S.N. ve İ.U. ağır, tır şoförü ise hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.U., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı S.N.'nin tedavisi sürerken, tır şoförü M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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