Bayburt'ta Tilki ve İnsan Arasındaki Dostluk

Bayburt'un Kop köyünde alabalık tesisi işleten Fuat Temuçin, 3 aydır tesisine gelen tilkiyi severek besliyor. Temuçin, 'Rıfkı' adını verdiği tilkinin karnını alabalık parçalarıyla doyuruyor.

Her gün saat 21.00 sularında işletmesine gelen tilkinin yemeğini hazırlayan Temuçin, zamanla tilkiyle dostluk kurdu. İlk önce tilkiye ekmek veren Temuçin, Rıfkı'nın ekmek yemediğini görünce alabalıklardan artan parçaları kaba doldurarak tilkinin yiyebileceği yere bıraktı. Ürkek tilki daha sonra kenara bırakılan alabalıkları yiyerek, karnını doyurdu. Rıfkı'nın sadece balık yediğini belirten Temuçin, "Rıfkı ağzının tadını biliyor. Ekmek verince yemiyor, illa balık olacak, onu yiyor" dedi.

Karnını doyurduktan sonra tesisin çevresinde bir süre vakit geçiren Rıfkı, daha sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor. Tilki Rıfkı, ertesi gün yine aynı saatte yemek için tesise geliyor. Temuçin, hayvan sevgisinin önemini vurgulayarak, bu dostluğun kendisine huzur verdiğini belirtti. - BAYBURT