Bayburt'ta Kaybolan 13 İnek Gece Yarısı Dağlık Alanda Bulundu
Bayburt'un Çalıdere köyünde 4 vatandaşa ait kaybolan 13 inek, akşam saatlerinde fark edilmesinin ardından gece yarısı başlatılan arama çalışmasıyla köyden uzakta dağlık alanda bulundu. Vatandaşlar, traktörlerle çıktıkları aramada saatlerce süren iz sürme sonucu hayvanlarını sağ salim köye getirdi.
Bayburt'un Çalıdere köyünde 4 vatandaşa ait kayıp 13 inek, gece yarısı başlatılan arama çalışmasıyla köyden uzakta dağlık alanda bulundu.
Akşam saatlerinde sürünün köye dönmesinin ardından Ersoy Olüç, Necati Olüç, Savaş Olüç ve Murat İnci kendilerine ait 13 ineğin eksik olduğunu fark etti. Hayvanlarını aramak için gece yarısı traktörlerle yola çıkan 4 vatandaş, köy içinde ve dağlık alanda arama yaptı.
Köyden uzakta bulunan dağlık bölgede uzun süre arama gerçekleştiren vatandaşlar, gece boyunca hayvanlarının izini sürdü. Saatler süren aramanın ardından 13 ineğin yerini tespit eden vatandaşlar, hayvanlarını dağdan indirerek köye döndü.