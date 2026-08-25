Bayburt'ta Kaybolan 13 İnek Gece Yarısı Dağlık Alanda Bulundu

Bayburt'un Çalıdere köyünde 4 vatandaşa ait kayıp 13 inek, gece yarısı başlatılan arama çalışmasıyla köyden uzakta dağlık alanda bulundu.

Akşam saatlerinde sürünün köye dönmesinin ardından Ersoy Olüç, Necati Olüç, Savaş Olüç ve Murat İnci kendilerine ait 13 ineğin eksik olduğunu fark etti. Hayvanlarını aramak için gece yarısı traktörlerle yola çıkan 4 vatandaş, köy içinde ve dağlık alanda arama yaptı.

Köyden uzakta bulunan dağlık bölgede uzun süre arama gerçekleştiren vatandaşlar, gece boyunca hayvanlarının izini sürdü. Saatler süren aramanın ardından 13 ineğin yerini tespit eden vatandaşlar, hayvanlarını dağdan indirerek köye döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı