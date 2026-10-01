Haberler

Bayburt'ta Süleyman Ersoy İlkokulu öğrencilerine gıda kaybı ve israfı eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta Süleyman Ersoy İlkokulu öğrencilerine gıda kaybı ve israfı eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Süleyman Ersoy İlkokulunda ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi. Eğitimde gıdanın değeri, israfın çevre ve ekonomiye etkileri ile bilinçli alışveriş anlatıldı; öğrenciler etkinliklere katıldı.

Bayburt'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Süleyman Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrencilere gıdanın değerini korumanın önemi, gıda israfının çevre ve ekonomi üzerindeki etkileri ile ihtiyaç kadar tüketmenin önemi anlatıldı.

Eğitimde ayrıca bilinçli alışveriş, gıdaların israf edilmemesi ve kaynakların verimli kullanılması konularında bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin günlük yaşamlarında gıda tüketimi ve alışveriş alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yönelik örnekler üzerinden anlatımlar yapıldı.

Programda, gıda israfının önlenmesinin doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek açısından önemi vurgulandı. Öğrenciler, yapılan bilgilendirmelerin ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor

Ünlü modelin bu halini unutun! Resmen eridi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Kanseri yenen 16 yaşındaki Buse okuluna döndü! Sınıf arkadaşlarından balonlu, pastalı karşılama

16 yaşında kanseri yendi! Okula döndüğü gün sürprizle karşılandı