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Bayburt'ta 15 Temmuz Şehit ve Gazi Ailelerinin El Emeği Sergisi Açıldı

Bayburt'ta 15 Temmuz Şehit ve Gazi Ailelerinin El Emeği Sergisi Açıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Bayburt’ta, şehit ve gazi ailelerinin hazırladığı el emeği tablo ve el sanatları ürünlerinden oluşan bir sergi açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Saray Bahçesi’nde düzenlenen sergi, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla gerçekleştirilen anma programı çerçevesinde ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, şehitler anısına Ulu Camii’nde lokma ikramı yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta, şehit ve gazi aileleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Saray Bahçesi'nde düzenlenen sergide, 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam' programı çerçevesinde hazırlanan tablolar ile el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl 'İrade Bizim, Zafer Bizim' ana temasıyla gerçekleştirilecek 15 Temmuz anma etkinlikleri öncesi açılan sergide, şehit ve gazi ailelerinin el emeği ve göz nuru çalışmaları sergilendi. Sergide, farklı tekniklerle yapılan tabloların yanı sıra çeşitli el sanatları ürünleri de yer aldı.

Programda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ile kurum personeli tarafından 15 Temmuz şehitlerinin anısına tarihi Ulu Camii'nde vatandaşlara lokma ikram edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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