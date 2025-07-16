Bayburt'ta şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleri evinde ziyaret edildi.

Şehit Rıfat Altıkat'ın Yeşilyurt köyünde yaşayan ailesi ile Demirözü ilçesi Yukarı Pınarlı köyünde ikamet eden 15 Temmuz gazi ailesini Vali Mustafa Eldivan ziyaret etti.

Ailelere evinde ziyaret gerçekleştiren Vali Eldivan, şehit ailesiyle bir süre sohbet ederek, kahraman şehide Allah'tan rahmet diledi.

Gazi ailesine de geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Eldivan, aileye sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - BAYBURT