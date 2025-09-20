Haberler

Bayburt'ta Gaziler Günü Kutlandı

Bayburt'ta Gaziler Günü Kutlandı
Bayburt'ta Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna Bayburt Valiliği tarafından akşam yemeği verildi.

Öğretmenevinde organize edilen yemek programına katılan Vali Mustafa Eldivan ve il protokolü, şehit aileleriyle ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Vali Eldivan, gazilerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda yürüyüş gerçekleştirildi. Şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu yerde zaten kardeşlik ve birlik vardır. Ezanın susmaması, bayrağın dalgalanması uğruna canını ortaya koyan kahramanlar bu değerlerin teminatıdır" dedi. Ebediyete irtihal etmiş gazi ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Eldivan, "Bugün, gazilerimizin şeref ve şan günüdür. Onlar sadece kahramanlık sembolü değil; aynı zamanda cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin yaşayan abideleridir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Vali Eldivan'a eşlik eden eşi Meltem Eldivan, şehit ailelerini ve gazileri masalarında tek tek ziyaret ederek, sohbet etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
