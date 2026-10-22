Bayburt'ta şehir merkezine inen tilki, işe giden vatandaşı yol boyunca takip etti

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Bayburt'ta şehir merkezine inen tilki, işe giden bir vatandaşın peşine takıldı. Tilki, vatandaşı yol boyunca takip etti.

Sabahın erken saatlerinde evinden çıkan Naci Ahıskalıoğlu, bina çevresinde dolaşan tilkiyle karşılaştı. Tilkinin aç olacağını düşünen Ahıskalıoğlu, sokak kedileri için bırakılan ekmekten hayvana verdi. Karnı tok olan tilki, verilen ekmeği yemeyip araçların ve çardağın çevresinde dolaşarak Ahıskalıoğlu'nu takip etmeye devam etti.

Merdivenlerden inerken peşinden gelen tilkiyi ürkütmeden uzaktan cep telefonuyla kayda alan Ahıskalıoğlu, "Hiç çekinmeden benimle geliyorsun. Merdivenleri galiba beraber ineceğiz. Gel bakalım, gel beraber işe gidelim" dedi. Bir süre Ahıskalıoğlu'nun peşinden ayrılmayan tilki, şehir merkezindeki kalabalıktan korkup, geldiği yönden dağlık alana geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı