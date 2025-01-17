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Bayburt'ta Şap Karantinası Sona Erdi

Bayburt'ta Şap Karantinası Sona Erdi
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Bayburt'ta bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantina, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sona erdirildi. Hayvan pazarı ve köylerdeki karantina uygulamaları gün itibarıyla kaldırıldı.

Bayburt Hayvan Pazarında şap karantinası sona erdi.

Bayburt'ta bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı karantinaya alınmış süresiz kapatılmıştı. Köylerde de şap karantinası uygulanmaya başlanmıştı. Bugün alınan kararla birlikte karantina kaldırıldı.

17 Aralık 2024 tarihinde karantina uygulaması yapılan köylerde ve süresiz kapatılan canlı hayvan pazarında karantina uygulamasının sonlandırıldığını duyuran Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, "Hayvan sağlığı ve refahı amacıyla ilgili köylerde ve hayvan pazarında karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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