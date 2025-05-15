Bayburt'ta 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesi eğitimleri devam ediyor

Bayburt'ta 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' projesi eğitimleri devam ediyor
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Bayburt'ta, öğrencilere eğitimler verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında Bayburt'ta, öğrencilere eğitimler verildi.

Proje, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda öğrencilere yönelik bilgilendirici eğitimler verildi. Proje, çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmayı ve sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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