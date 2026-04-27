Bayburt'ta sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde ve Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan personele, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen eğitimde, personele temel iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

İşyeri hekimleri Uzm. Dr. Beste Güven Tuluğ ve Uzm.Dr Habibe Kolcu ile iş güvenliği uzmanları Kimya Mühendisi Şinasi Saatci ve Çevre Yüksek Mühendisi Muhammed İhsan Kahveci tarafından verilen eğitimde, çalışanların görev alanlarında karşılaşabilecekleri riskler anlatıldı.

Eğitimde, iş yerlerinde güvenli çalışma ortamının oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların görev alanlarında karşılaşabilecekleri riskleri önceden fark edebilmesi ve bu risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması konuları ele alındı. Ayrıca kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, acil durumlarda izlenecek yollar, çalışma ortamındaki tehlikelerin bildirilmesi ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uyumun önemi üzerinde duruldu.

Eğitimde, genel, hukuki, teknik ve sağlık konularına da yer verildi. Eğitim, yapılan değerlendirmenin ardından tamamlandı. - BAYBURT

