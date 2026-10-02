Haberler

Bayburt'ta rehber öğretmenler yeni dönem çalışmalarını toplantıda değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta rehber öğretmenler yeni dönem çalışmalarını toplantıda değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen toplantıda yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ele alındı. Rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek çalışmalar değerlendirildi.

Bayburt'ta yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ele alındığı Dönem Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda rehberlik hizmetlerinin planlanması, öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çalışmalar ele alındı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul, öğrenci ve aile iş birliği içerisinde sürdürülmesine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Montella, 85 milyona seslendi ve futbolseverlerden istediği şeyi duyurdu

Montella, 85 milyona seslendi: Halkımızdan isteğim...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Okula giden veli tuvalette buldu, sahibini öğrenince şaşkına döndü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi
Kız arkadaşına sarılan gence dehşeti yaşattı: Hiç acımadan bıçakladı

Sadece kız arkadaşına sarılmıştı! Neredeyse canından oluyordu
Melisa Şenolsun pozitif sonuç sonrası sessizliğini bozdu: Test sonucuna itiraz edecek

Test sonucu pozitif çıkmıştı! İtiraz edecek
Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

Ülke şokta! Yüzlerce asker böyle esir alındı
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme