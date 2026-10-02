Bayburt'ta rehber öğretmenler yeni dönem çalışmalarını toplantıda değerlendirdi

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Bayburt'ta yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ele alındığı Dönem Başı Rehber Öğretmenler Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda rehberlik hizmetlerinin planlanması, öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim ortamlarında karşılaşılabilecek sorunlara yönelik çalışmalar ele alındı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul, öğrenci ve aile iş birliği içerisinde sürdürülmesine ilişkin konuların da görüşüldüğü toplantıda, rehber öğretmenlerin görev ve sorumlulukları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı