Bayburt'ta vatandaşlara yönelik 'Ramazan Ziyaretleri' devam ediyor

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ramazan ayında da vatandaşlara ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak ve hizmet alan vatandaşların talep ile ihtiyaçlarını yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlere, İl Müdürü Salih Köse'nin yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık, Şube Müdürü Ebru Doğan ile ilgili personel katıldı.

Ziyaretlerde hane sakinleriyle yakından ilgilenen Köse, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek yürütülen sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ailelerin ihtiyaç durumlarının yerinde değerlendirildiği ziyarette, devletin sosyal destek mekanizmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, vatandaşlarla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı