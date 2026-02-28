Haberler

Bayburt'ta vatandaşlara yönelik 'Ramazan Ziyaretleri' devam ediyor

Bayburt'ta vatandaşlara yönelik 'Ramazan Ziyaretleri' devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ramazan ayında hane ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların ihtiyaçlarını dinliyor ve sosyal hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ramazan ayında da vatandaşlara ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ramazan ayının manevi iklimini paylaşmak ve hizmet alan vatandaşların talep ile ihtiyaçlarını yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlere, İl Müdürü Salih Köse'nin yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık, Şube Müdürü Ebru Doğan ile ilgili personel katıldı.

Ziyaretlerde hane sakinleriyle yakından ilgilenen Köse, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek yürütülen sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ailelerin ihtiyaç durumlarının yerinde değerlendirildiği ziyarette, devletin sosyal destek mekanizmalarının etkin şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, vatandaşlarla kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu

Peş peşe saldırıların ardından başkentte resmen çukur oluştu
Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol

Bu maçı canlı izleyenler hayatı boyunca unutamayacak
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu