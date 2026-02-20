Haberler

Bayburt'ta fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

Bayburt'ta ramazan ayı dolayısıyla zabıta ekipleri, il merkezindeki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi. Ekmek ve unlu mamullerin gramaj standartları, üretim alanlarının temizliği ve personelin hijyen kurallarına uyumu kontrol edildi.

Bayburt'ta ramazan ayı dolayısıyla il merkezindeki fırınlarda zabıta ekiplerince hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

Halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin belirlenen gramaj standartlarına uygunluğu incelendi. Denetimlerde ayrıca üretim alanlarının temizlik durumu, personelin hijyen kurallarına uyumu ve iş yerlerinin genel düzeni kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinin ramazan ayı boyunca denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
