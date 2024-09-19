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Bayburt'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Bayburt'ta 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi
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Bayburt'ta Mevlid-i Nebi ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen konferansta, insan, şahsiyet ve Kur'an konuları üzerinde duruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile zenginleştirilen program, Doç. Dr. Zeki Koçak'ın sunumuyla devam etti.

Bayburt'ta Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans düzenledi.

Programda insan, şahsiyet, Kur'an ve sünnet konularına değinildi. Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve açılış konuşmalarıyla devam etti. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi izletildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' temalı konferans verdi. Koçak, insan ve şahsiyet kavramlarını, Kur'an ve sünnet ışığında ele aldı.

Konuşmanın sonunda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Doç. Dr. Zeki Koçak'a plaket takdiminde bulundu. Programa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, il protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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