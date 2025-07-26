Bayburt'ta Otizmli Çocuklar ve Aileler İçin Piknik Etkinliği Düzenlendi

Bayburt'ta Otizmli Çocuklar ve Aileler İçin Piknik Etkinliği Düzenlendi
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Bayburt'ta 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında düzenlenen piknikte otizmli çocuklar ve aileleri, doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayarak sosyal etkileşimlerini artırırken, aileler de uzmanlarla bir araya gelerek bilgilendirildi.

Bayburt'ta 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında otizmli çocuklar ve annelerine yönelik piknik organizasyonu gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte otizmli bireyler doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buldu. Piknik alanında çeşitli oyunlar oynayan çocuklar hem eğlendi hem de sosyal etkileşimlerini artırdı.

Etkinliğe katılan aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Anne ve çocukların birlikte zaman geçirdiği organizasyonda uzmanlar da ailelerle bir araya gelerek, bilgilendirmelerde bulundu. Çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren aileler, doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliği organize eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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