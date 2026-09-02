Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında, ortaöğretim okulları ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Fen Lisesinde düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar, okul ve kurumlar arasındaki koordinasyon ile eğitim süreçlerinin planlanması üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı