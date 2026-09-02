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Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi

Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı Bayburt'ta Gerçekleştirildi
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında, ortaöğretim okulları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Fen Lisesi'nde yapılan toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, okul ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı şekilde işlemesi ve planlanması konuları ele alındı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında, ortaöğretim okulları ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Ortaöğretim Kurumu Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Fen Lisesinde düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesine yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ortaöğretim kurumlarında yürütülecek çalışmalar, okul ve kurumlar arasındaki koordinasyon ile eğitim süreçlerinin planlanması üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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