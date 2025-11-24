Haberler

Bayburt'ta Öğretmenler Günü Kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, öğretmenlerin önemi vurgulandı ve konser ile şiirler seslendirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Programda şiirler okundu, koro tarafından türküler söylendi.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, toplumun geleceğini inşa eden en değerli rehberlerin öğretmenler olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz, milletimizin istikbalini şekillendiren en kıymetli rehberlerdir. Fedakarlıklarıyla geleceğimize yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, öğretmenliğin taşıdığı sorumluluk ve fedakarlık vurgulanırken, görev yapan tüm öğretmenlerin günü kutlandı.

Konuşmaların ardından Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro konser verdi, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.