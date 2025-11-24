Bayburt'ta Öğretmenler Günü Kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. Programda şiirler okundu, koro tarafından türküler söylendi.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, toplumun geleceğini inşa eden en değerli rehberlerin öğretmenler olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz, milletimizin istikbalini şekillendiren en kıymetli rehberlerdir. Fedakarlıklarıyla geleceğimize yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, öğretmenliğin taşıdığı sorumluluk ve fedakarlık vurgulanırken, görev yapan tüm öğretmenlerin günü kutlandı.

Konuşmaların ardından Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro konser verdi, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - BAYBURT