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Bayburt'ta Öğrencilere Tasarım ve Beceri Atölyesi Gezisi

Bayburt'ta Öğrencilere Tasarım ve Beceri Atölyesi Gezisi
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Bayburt'ta eğitim gören öğrenciler, tasarım ve beceri atölyelerini gezerek uygulamalı öğrenme fırsatı buldu. 85. Yıl Anaokulu, Kızılay Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu ve TOBB Örence İlkokulu öğrencileri etkinlikte yer aldı.

Bayburt'ta eğitim gören öğrencilere, tasarım ve beceri atölyeleri gezdirilerek, atölyelerdeki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Düzenlenen gezi etkinliğine, 85. Yıl Anaokulu, Kızılay Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu ve TOBB Örence İlkokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, teknoloji, tiyatro, el sanatları, ahşap atölyelerini gezerek teorik bilgilerini uygulamaya dökme fırsatı buldu. Atölye öğretmenleri, öğrencilere yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlatarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Atölyeleri meraklı gözlerle gezen öğrenciler, atölyelerde geçirdikleri zamandan keyif aldıklarını ve bu etkinliklerin öğrenme süreçlerine büyük katkı sağladığını ifade etti. Öğrenciler, uygulamalı öğrenme imkanı sunan bu tür programların devam etmesini istediklerini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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