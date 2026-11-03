Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta öğrenciler Kızılay Şubesinde faaliyetler hakkında bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta öğrenciler Kızılay Şubesinde faaliyetler hakkında bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılay Haftası kapsamında Bayburt'ta farklı okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler, Kızılay Bayburt Şubesini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere şube birimleri, sosyal yardımlar, afet görevleri, ilk yardım ve aşevi hizmetleri tanıtılarak gönüllülük bilinci pekiştirilmek istendi.

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası çerçevesinde farklı okullardan öğrenci ve öğretmenler, Kızılay Bayburt Şubesini ziyaret etti. Programda, Kızılayın faaliyetleri tanıtılırken gönüllülerin de Kızılay Haftası kutlandı.

Süleyman Ersoy İlkokulu, Kızılay Anaokulu, Sınav Koleji Anaokulu ve Fatma Ersoy Anaokulundan gelen öğrencilere şube bünyesindeki birimler tanıtıldı. Miniklere, Kızılayın ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları, afet ve acil durumlarda üstlendiği görevler ile toplum sağlığı alanındaki çalışmaları anlatıldı. İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemine değinilerek acil durumlarda doğru müdahale ve temel ilk yardım uygulamaları hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler sunuldu.

Kızılayın aşevlerinde verilen hizmetler kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yemek desteği ve aşevlerinin dayanışma kültüründeki yeri üzerinde de duruldu. Ayrıca Kızılayın farklı alanlardaki yardım faaliyetlerinde gönüllülerin üstlendiği rol ele alındı.

Ziyaretle öğrencilerin Kızılayın çalışmaları hakkında bilgi edinmesi, yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük bilincinin küçük yaşlarda pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü

ABD'ye meydan okudu: Bu bir provokasyon
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Bakanlıklar bile taşınıyor
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday