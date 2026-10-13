Bayburt'ta Milli Eğitim ve Çevre müdürlükleri çevre eğitimi protokolü imzaladı

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Bayburt'ta sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve çevre konularında eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Cengiz Sevim ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman tarafından imza atıldı. Protokol kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yürütülecek. Çalışmalarda ayrıca COP31 konusu da ele alınacak.

İş birliğiyle öğrencilerde ve eğitim camiasında çevre duyarlılığının artırılması, sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamda yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı