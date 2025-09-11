Bayburt'ta Mera ve Yaylak Alanlarının Tespit Çalışmaları Toplantısı Yapıldı

Bayburt'ta, mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür başkanlığında zoom üzerinden yapılan toplantıya, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Tosun ve teknik ekipler katıldı.

Toplantıda, mera, yaylak ve kışlakların sınırlarının belirlenmesi, kullanım alanlarının tahsisi ve yönetim planlarının hazırlanması konuları ele alındı. Toplantıda, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesi ve üreticilerin haklarının korunması kapsamında planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Mera, yaylak ve kışlak alanlarının sınırlarının belirlendiği, bu alanların resmi olarak sınırlandırılmasının görüşüldüğü toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - BAYBURT