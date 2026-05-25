Bayburt'ta görev yapan genç öğretmen hayatını kaybetti

Bayburt'ta görev yapan matematik öğretmeni Büşra Yiğit, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatı, okulunda ve eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda matematik öğretmeni olan Kocaelili Büşra Yiğit'in vefatı, görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencileri arasında üzüntüye neden oldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yiğit'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajlarda, Yiğit'in ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.

Yarın öğle namazına müteakip Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yiğit'in cenazesi, Bağçeşme Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
