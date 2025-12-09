Bayburt'ta üniversite öğrencilerine yönelik kaynaşma etkinlikleri düzenlendi

KYK yurdunda kalan erkek öğrencilere yönelik PlayStation Turnuvası düzenlendi. 3 gün boyunca devam eden turnuva, üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Bayburt Genç Ofis tarafından organize edilen etkinlikte, PlayStation karşılaşmalarının yanı sıra tanışma oyunları, mini satranç turnuvaları düzenlendi, samimi sohbetler gerçekleştirildi. Öğrenciler, hem rekabetin hem de eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

3 gün süren organizasyon, final maçlarının oynanmasıyla sona erdi. - BAYBURT