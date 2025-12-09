Haberler

Bayburt'ta üniversite öğrencilerine yönelik kaynaşma etkinlikleri düzenlendi

Bayburt'ta üniversite öğrencilerine yönelik kaynaşma etkinlikleri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta KYK yurtlarında kalan erkek öğrenciler için düzenlenen 3 günlük PlayStation Turnuvası, katılımcıları bir araya getirerek eğlenceli anlara imza attı. Etkinlikte ayrıca tanışma oyunları ve mini satranç turnuvaları da gerçekleştirildi.

KYK yurdunda kalan erkek öğrencilere yönelik PlayStation Turnuvası düzenlendi. 3 gün boyunca devam eden turnuva, üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Bayburt Genç Ofis tarafından organize edilen etkinlikte, PlayStation karşılaşmalarının yanı sıra tanışma oyunları, mini satranç turnuvaları düzenlendi, samimi sohbetler gerçekleştirildi. Öğrenciler, hem rekabetin hem de eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

3 gün süren organizasyon, final maçlarının oynanmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title