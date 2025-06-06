Bayburt'ta Kurban Bayramı coşkusu başladı

Bayburt'ta Kurban Bayramı coşkusu başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Kurban Bayramı, sabah kılınan bayram namazıyla kutlandı. Cami imamı tarafından okunan hutbede bayramlaşmanın önemi vurgulandı. Vali Mustafa Eldivan, vatandaşların bayramını kutladı.

Bayburt'ta Kurban Bayramı heyecanı, sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazıyla başladı.

Bayram namazı için kentteki camilerin yolunu tutan vatandaşlar, 05.25'te bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami imamı tarafından bayram hutbesi okundu, bayramlaşmanın önemine vurgu yapıldı. Bayburt'un en köklü camilerinden biri olan Ulu Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, cami cemaatinin bayramını kutladı. Birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği mübarek günlerin, herkese sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Vali Eldivan, bayramın toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

İlk bayram namazını onlar kıldı! Şehirdeki cami hınca hınç doldu
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.