Bayburt'ta Kurban Bağış Standı Kuruldu

Bayburt'ta Kurban Bağış Standı Kuruldu
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Bayburt İl Müftülüğü, Ulu Cami, Yakutiye Camii ve Yusufiye Camii bahçesinde 'Kurban Bağış Standı' açarak vatandaşları vekaletle kurban bağışı yapmaya davet etti. Stand, 5 Haziran tarihine kadar açık olacak.

Bayburt İl Müftülüğü, Ulu Cami, Yakutiye Camii ve Yusufiye Camii bahçesinde ' Kurban Bağış Standı' açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla bu sene de vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenliyor. Bu kapsamda Bayburt İl Müftülüğü, vatandaşları vekalet yoluyla kurban bağışı konusunda bilgilendirmek ve bağışlarını kabul etmek amacıyla Ulu Cami, Yakutiye (Yeni) Camii ve Yusufiye Camii bahçesinde 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve Bağış Standı' kurdu. 5 Haziran tarihine kadar açık olacak bağış standına giden vatandaşlar, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında kurban bağışında bulunabilecekler. Vatandaşlar, il, ilçe müftülüklerine internet sitesinden de kurban bağışı yapabilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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